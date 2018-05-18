«Орловское Полесье» провело фотопленэр для российских художников

Пленэр стал первым этапом реализации фотопроекта «Тургеневское полесье глазами современников», приуроченного к 200-летию великого русского писателя.

В нем приняли участие профессиональные фотохудожники из Москвы, Белгорода и Орла.

Особый интерес у фотографов вызвали сельские ландшафты и традиционный быт местных жителей, а также пейзажи Полесья.

Главным событием второго этапа станет открытие в сентябре выставки лучших фотографий на базе Орловского краеведческого музея.