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«Орловское Полесье» провело фотопленэр для российских художников

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18.05.2018

Пленэр стал первым этапом реализации фотопроекта «Тургеневское полесье глазами современников», приуроченного к 200-летию великого русского писателя.

В нем приняли участие профессиональные фотохудожники из Москвы, Белгорода и Орла.

Особый интерес у фотографов вызвали сельские ландшафты и традиционный быт местных жителей, а также пейзажи Полесья.

Главным событием второго этапа станет открытие в сентябре выставки лучших фотографий на базе Орловского краеведческого музея.

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