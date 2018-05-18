«Орловское Полесье» провело фотопленэр для российских художников
18.05.2018
Пленэр стал первым этапом реализации фотопроекта «Тургеневское полесье глазами современников», приуроченного к 200-летию великого русского писателя.
В нем приняли участие профессиональные фотохудожники из Москвы, Белгорода и Орла.
Особый интерес у фотографов вызвали сельские ландшафты и традиционный быт местных жителей, а также пейзажи Полесья.
Главным событием второго этапа станет открытие в сентябре выставки лучших фотографий на базе Орловского краеведческого музея.
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