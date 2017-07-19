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  3. Орловским ветеранам с начала года выписали 228 льготных рецептов

Орловским ветеранам с начала года выписали 228 льготных рецептов

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19.07.2017

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, с начала 2017 года 537 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны прошли диспансеризацию в Орловской области. По состоянию на 1 июля 2017 года в Орловской области право на государственную социальную помощь, в том числе на обеспечение льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями имеют 93 ветерана Великой Отечественной войны. С начала 2017 года данной категории граждан выписано 228 рецептов.

Ежегодно диспансеризацию также проходят супруги погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. В 2017 году медицинская помощь была оказана 114 инвалидам (69,5%) и 297 участникам Великой Отечественной войны (62%).

Напомним, что вчера губернатор Орловской области Вадим Потомский в ходе аппаратного совещания в региональной администрации заявил о приоритетности проблем здравоохранения. По его словам, в 2018 году планируется значительно увеличить расходную часть областного бюджета на эту сферу. В частности, Потомский предложил областному Совету народных депутатов заложить в расходную часть бюджета на лекарственное обеспечение в 2018 году 600 млн рублей против 333 млн рублей в текущем году.

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