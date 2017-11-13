Орловским льготникам выделили на лекарства 890 млн руб.

Тема лекарственного обеспечения обсуждалась сегодня на заседании регионального Правительства, которое провел врио Губернатора области Андрей Клычков.

В настоящее время на бесплатные лекарства в регионе имеют право более 63 тыс. человек, из них почти 13 тыс. — это федеральные льготники. При этом по сравнению с прошлым годом значительно увеличена сумма, выделяемая из регионального бюджета, на обеспечение лекарствами людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. В этом году она составила 146 млн рублей.

Как отметил Андрей Клычков, в Орловской области, как и в большинстве регионов, не хватает федерального финансирования для граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение. Годовая потребность региона в финансах на эти цели превышает 450 млн рублей, из федеральной казны в регион поступает чуть меньше 156 млн рублей.

Андрей Клычков подчеркнул, что решение проблемы требует от региона более тесного взаимодействия с профильными министерствами. Соответствующие предложения, в частности, по изменению в федеральном законодательстве Орловская область уже внесла.

Кроме того, врио Губернатора обратил внимание на возможности благотворительной помощи, которую могут оказать представители орловского бизнеса, промышленные предприятия региона.

Разработка областной программы также является одним из решений лекарственной проблемы. Андрей Клычков поручил профильным департаментам проработать вопрос финансирования такой программы.

Вопрос лекарственного обеспечения людей будет находиться на особом контроле главы региона. Ситуация будет еженедельно докладываться Андрею Клычкову на аппаратных совещаниях.