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  3. Орловский СПЗ произвел рекордное количество крепежа в 2016 году

Орловский СПЗ произвел рекордное количество крепежа в 2016 году

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15.02.2017

Всего в минувшем году было отгружено 24 тыс. тонн крепежа. Такие показатели стали рекордными для предприятия за последнее десятилетие. Добиться подобных результатов удалось благодаря слаженной работе всего коллектива крепежного цеха и смежных подразделений.

Напомним, что в нынешнем году «ОСПАЗ» будет праздновать 50-летие. Предприятие планирует отметить юбилей новыми производственными достижениями. В частности, речь о запуске инвестиционных проектов, освоении новых видов продукции, внедрении востребованных у клиентов сервисных услуг.

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