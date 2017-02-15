Орловский СПЗ произвел рекордное количество крепежа в 2016 году
15.02.2017
Всего в минувшем году было отгружено 24 тыс. тонн крепежа. Такие показатели стали рекордными для предприятия за последнее десятилетие. Добиться подобных результатов удалось благодаря слаженной работе всего коллектива крепежного цеха и смежных подразделений.
Напомним, что в нынешнем году «ОСПАЗ» будет праздновать 50-летие. Предприятие планирует отметить юбилей новыми производственными достижениями. В частности, речь о запуске инвестиционных проектов, освоении новых видов продукции, внедрении востребованных у клиентов сервисных услуг.
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