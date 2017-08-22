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Орловский ПФР назвал новый вид мошенничества

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22.08.2017

Сегодня Управления ПФР в большом количестве принимают заявления от граждан с просьбой просчитать вариант выгодности замены страхового стажа на периоды ухода за детьми. Эту ситуацию уже начали использовать мошенники для обмана людей.

Орловское отделение ПФР напоминает, что любая работа с клиентами ведется только в клиентских службах. Сотрудники ПФР не выходят на поквартирный обход, чтобы помочь написать заявление на перерасчет пенсии по нестраховым периодам на дому. Если вам в дверь позвонили незнакомые люди, представились работниками пенсионной службы и предложили помочь написать заявление «по детям», знайте: это мошенники.

Кроме того, специалисты ПФР не спрашивают у граждан по телефону реквизиты их банковских счетов и карт, не собирают на дому ксерокопии документов личного хранения, не приносят прибавку к пенсии на дом. Ни в коем случае не стоит сообщать по телефону незнакомым людям свои ФИО и паспортные данные, зачитывать информацию, указанную на банковской карте, или сообщать какую-либо другую конфиденциальную информацию.

По телефону сотрудники ПФР могут только сообщить пенсионеру, выгодно ли ему пересчитать пенсию в соответствии с нестраховыми периодами или нет, и пригласить на прием в клиентскую службу ПФР.

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Мошенники в Орле

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