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Орловский Кластер IT разработал стратегию развития до 2020 года

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06.12.2017

Основные положения Стратегии развития IT-Кластера на территории области являются публичными. С ними предлагают ознакомиться существующих и новых участников IT-Кластера, сотрудников Администрации и вузов, потенциальных партнеров и клиентов, специалистов в сфере информационных технологий. Стратегия размещена на официальной странице IT-кластера Орловской области в соцсети ВКонтакте по ссылке https://vk.com/itorel.

Стратегия описывает направления и основные элементы развития IT-Кластера.

С момента подписания Соглашения о создании Кластера информационных технологий на территории Орловской области в июле 2017 года количество его участников выросло до 28 компаний.

В результате исследования и анализа компаний-участников были выделены наиболее конкурентоспособные и перспективные направления деятельности IT-Кластера: «Индустрия развлечений», «Веб разработка» и «Автоматизированная система управления технологическим процессом». Компании работают также в сегментах: «Деловое программное обеспечение» и «Инфраструктура». Кроме того, участники Кластера считают перспективными направлениями развития разработку ИТ-решений в сферах образования и медицины.

Стратегия включает 3 сценария развития кластера (среднегодовые темпы роста): консервативный — 10%, умеренный — 20% и целевой — 40% (рост в 3 раза до 2020). При целевом сценарии объем продаж компаний Кластера к 2020 году должен достигнуть 1 млрд рублей.

В случае реализации целевого сценария Стратегии, IT-Кластер должен стать новой «точкой роста» местной экономики, способной положительно влиять на социально-экономические показатели региона.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/43551

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