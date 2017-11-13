Орловский кластер ГЛОНАСС презентован на конференции «Агроуправление-2017»

Резиденты орловского кластера ГЛОНАСС представили свои разработки на конференции «Агроуправление-2017»

Мероприятие проходило в Белгороде.

Участники обсуждения поделились опытом внедрения инновационных технологий в агробизнесе.

Кластер ГЛОНАСС представил решение по комплексной автоматизации работы сельхозпредприятий трех компаний: ЗАО «ЕНДС» (г. Орел), «ЦентрПрограммСистем» (г. Белгород), ООО «Фарватер» (г. Москва).

Одной из центральных тем обсуждения стал проект «АгроНТИ — технологии для развития бизнеса», который направлен на внедрение беспилотных авиасистем в АПК.

Практическая реализация идеи началась в феврале в Белгороде на базе холдинга «Группа компаний «Зеленая Долина», где беспилотники контролировали 20 тысяч гектаров возделываемых полей.

В проекте активное участие принимала компания «ЦентрПрограмСистем» — разработчик программного обеспечения.

Ее сотрудники совместно с агрономами проанализировали полученные беспилотниками данные, составили на поля паспорта и подробнейшие 3D-модели.

По оценкам экспертов, прямой экономический эффект на экспериментальной территории составил 35 млн рублей.