Орловский ипподром откроет летний беговой сезон

Торжественная церемония состоится 30 апреля в 12:00 по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. (проезд до остановки «Живмаш»).

Вход на мероприятие свободный.

На открытии сезона будут разыграны именные и традиционные призы. К услугам посетителей кафе и катание на лошадях.