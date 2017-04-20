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Орловский ипподром откроет летний беговой сезон

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20.04.2017

Торжественная церемония состоится 30 апреля в 12:00 по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 6. (проезд до остановки «Живмаш»).

Вход на мероприятие свободный.

На открытии сезона будут разыграны именные и традиционные призы. К услугам посетителей кафе и катание на лошадях.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/35380

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