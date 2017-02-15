Орловские студенты приняли участие в во Всероссийской социальной акции «Жить»

Студенческий флэшмоб под девизом «Надо просто жить. Ценить то, что у тебя есть и жить» состоялся 14 февраля на стадионе имени Ленина в Орле.

Молодые люди выстроились в слово «ЖИТЬ» в знак неравнодушия к современным социальным проблемам. К всероссийской акции присоединились более 500 учащихся вузов и ссузов Орла.

На мероприятии присутствовал заместитель Председателя Правительства Орловской области по безопасности Виталий Утешев. «Таких масштабных мероприятий должно быть как можно больше. С самого юного возраста детям нужно объяснять, что такое хорошо, а что плохо», — отметил Виталий Викторович.

Социальный проект «Жить» организован продюсером Игорь Матвиенко. Основная цель акции — помочь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. На официальном сайте проекта https://жить.рф можно познакомиться с реальными историями из жизни людей, которые нуждаются в помощи или уже получили ее от неравнодушных россиян.