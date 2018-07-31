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Орловские специалисты центра кластерного развития повысили квалификацию в Санкт-Петербурге

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31.07.2018

27-28 июля сотрудники центра кластерного развития Орловской области, кластера ГЛОНАСС К-57, IT кластера посетили АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Основной целью визита стал обмен управленческим опытом.

Представители центра кластерного развития г. Санкт-Петербурга поделились с орловцами своими наработками по взаимодействию с участниками кластеров, провели экскурсию по АО «Технопарк Санкт-Петербурга». В частности, наши специалисты осмотрели бизнес-инкубатор «Ингрия», Центр прототипирования, Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций, Региональный инжиниринговый центр СэйфНэт.

Кроме того, состоялась встреча с президентом НП «РУССОФТ» — управляющей компании Инновационного территориального кластера «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга» Валентином Макаровым.

На обсуждение были вынесены вопросы взаимодействия участников кластеров с государством, современные тренды в IT индустрии.

По итогам переговоров IT кластеру Орловской области предложено стать членом НП «РУССОФТ».

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