Орловские школы готовы к отопительному сезону

К работе в отопительный период подготовлены 47 школ и 81 детский сад. Из 31 учреждения здравоохранения готовы 24. Об этом на профильном комитете горсовета заявил заместитель начальника городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Николай Галка.

По его словам, завершаются подготовительные работы в жилом фонде Орла. На сегодняшний день из 1929 домов 1850 уже готовы к отопительному сезону.

Подготовка всех объектов должна быть завершена до 1 сентября, подчеркнул Галка. Не позднее 15 сентября им необходимо получить паспорта готовности. Для ресурсоснабжающих организаций этот срок продлен до 1 ноября.

Напомним, что всего на подготовку к отопительному сезону в Орле потратят 720,8 млн. руб.

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