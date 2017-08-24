Орловские работодатели за полгода 635 раз нарушили законодательство

За семь месяцев 2017 года в Орловской области выявлено 635 правонарушений в сфере охраны труда. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Орловской области Сергей Алешин на совещании в областной администрации по вопросу профилактики производственного травматизма.

По словам Алешина, за прошедшие семь месяцев 2017 года было проведено 160 проверок работодателей. Им было выдано 165 предписаний на устранение нарушений. К административной ответственности привлекли 217 должностных, 26 юридических лиц. Кроме того, административным штрафам были подвергнуты 32 лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Общая сумма взысканий составила более 5 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2017 года в организациях, зарегистрированных на территории Орловской области, произошло 8 несчастных случаев на производстве: 1 работник травмирован смертельно и 7 работников получили травмы, относящиеся к категории тяжелых. Стоит отметить, что за 7 месяцев 2016 года в организациях региона произошло 19 несчастных случаев, из них 7 — с летальным исходом, 12 работников получили травмы, относящиеся к категории тяжелых.

Отметим, что за пять лет производственный травматизм в Орловской области уменьшился вдвое. Об этом в прошлом году заявил начальник регионального Управления труда и занятости Анатолий Майоров.

Добавим также, что на фасаде здания городской администрации Орла размещен «ящик доверия» для обращений граждан по фактам нарушения работодателями трудовых прав. Жители областного центра могут оставить свое обращение, в том числе анонимное, о невыплате заработной платы, выдаче зарплат «в конвертах», привлечении к работе без официального трудоустройства.

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