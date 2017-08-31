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Орловские предприниматели обменялись опытом с коллегами в Калининградской области

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31.08.2017

Делегаты от Орловской области приняли участие в III форуме предпринимателей Балтийского моря, который прошел в г. Светлогорск.

В состав бизнес-миссии вошли представители IT- кластера Орловской области: руководитель компании «Орелсайтстрой» Денис Цветов, генеральный директор ООО «ПроектМаркет» Ярослав Жилин, директор ООО «ШаР.ИТ» Роман Шатеев, а также представитель туристского кластера Орловской области — руководитель турагентства «AnexTour» Дмитрий Кулаков и представители НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

В рамках форума обсуждались тенденции развития предпринимательства, вопросы взаимодействия бизнеса и власти, вручались награды победителям регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». В рамках В2В встреч, организованных для орловских компаний, прошли переговоры с представителями бизнеса Калининградской области.

Итогом делового визита орловских предпринимателей в Калининградскую область стал обмен опытом, установление деловых контактов, определение перспектив сотрудничества.

В ходе бизнес-миссии предприниматели посетили ряд предприятий региона, среди них ООО Завод «Калининградгазавтоматика», Детский технопарк «Кванториум», представительство компании «БИТРИКС» в городе Калининград, Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области.

Отметим, что Центр поддержки предпринимательства Орловской области организует бизнес-миссии и в другие регионы России. До конца текущего года планируется поездка в Тульскую область с целью обмена опытом и установления деловых контактов. Более подробная информация в Центре поддержки предпринимательства по телефону 8(919)260-24-44.

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