Орловские предприниматели обменялись опытом с коллегами в Калининградской области

Делегаты от Орловской области приняли участие в III форуме предпринимателей Балтийского моря, который прошел в г. Светлогорск.

В состав бизнес-миссии вошли представители IT- кластера Орловской области: руководитель компании «Орелсайтстрой» Денис Цветов, генеральный директор ООО «ПроектМаркет» Ярослав Жилин, директор ООО «ШаР.ИТ» Роман Шатеев, а также представитель туристского кластера Орловской области — руководитель турагентства «AnexTour» Дмитрий Кулаков и представители НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

В рамках форума обсуждались тенденции развития предпринимательства, вопросы взаимодействия бизнеса и власти, вручались награды победителям регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». В рамках В2В встреч, организованных для орловских компаний, прошли переговоры с представителями бизнеса Калининградской области.

Итогом делового визита орловских предпринимателей в Калининградскую область стал обмен опытом, установление деловых контактов, определение перспектив сотрудничества.

В ходе бизнес-миссии предприниматели посетили ряд предприятий региона, среди них ООО Завод «Калининградгазавтоматика», Детский технопарк «Кванториум», представительство компании «БИТРИКС» в городе Калининград, Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области.