Орловские поисковики получили награды от Клычкова

Торжественная церемония прошла сегодня в областной администрации в рамках конференции «Жить и помнить!» и была посвящена Дню неизвестного солдата.

«В годы Великой Отечественной войны на Орловской земле в течение двух лет непрерывно шли кровопролитные бои, − отметил Андрей Клычков, открывая встречу. − По уточненным данным, в операциях на территории области в 1941-1943 годах наши общие потери превысили 700 тысяч человек. Мы никогда не забудем, какой огромной ценой оплачена наша свобода».

Врио Губернатора отметил, что на Орловщине ведется масштабная работа по увековечиванию памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Только в ходе «Вахты Памяти» в 2017 году на территории Орловщины были найдены останки 653 бойцов Красной Армии. 231 имя установлено по книге захоронений и 7 − по медальонам и личным вещам. В поисковых мероприятиях участвовало почти 1,5 тыс. человек, настоящих патриотов из 21 региона России: от Орла и Москвы до Дагестана и Чукотского автономного округа.

От имени Правительства и всех жителей области Андрей Клычков поблагодарил поисковиков за активную деятельность по сохранению памяти о великом подвиге наших дедов и прадедов.

Представители поискового движения Орловщины были отмечены почетными грамотами Губернатора и Облсовета, а также юбилейным знаком «80 лет Орловской области».

Участниками мероприятия стали первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального Правительства, ветераны, школьники.