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Орловские подростки смогут заработать с 1 апреля

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27.02.2017

Постановление о работе молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в 2017 году подписал глава администрации областного центра Андрей Усиков.

Отряды будут работать в период с 1 апреля по 31 октября. Координировать их деятельность поручено МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

Места для работы ежемесячно будут формировать территориальные управления по районам.

Трудоустроиться в экологические отряды могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Оформление трудовых договоров и прием документов будет организован с 25 числа месяца, предшествующего рабочему, по адресу Наугорское шоссе, д. 27А, 3 этаж с 14 до 18 часов.

Для записи в отряд необходимы следующие документы:

— копия паспорта (все заполненные страницы);
— свидетельство о рождении детей (для руководителей групп);
— копия страхового пенсионного свидетельства;
— копия ИНН;
— копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ;
— разрешение органов опеки и попечительства;
— медицинская справка;
— справка из образовательного учреждения;
— разрешение одного из родителей.

На организацию работ экологических отрядов на 2017 год из бюджета города выделено около 5 млн рублей. Основная часть будет израсходована на выплату заработной платы подросткам и бригадирам экологических отрядов. На эти средства также планируется закупить хозяйственный инвентарь.

В 2016 году в экологических отрядах трудились 1099 человек. Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» производило выплату каждому подростку в размере 50 процентов минимальной заработной платы — 3 150 рублей в месяц, с 1 июля — 3 750 рублей.

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