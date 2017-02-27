Орловские подростки смогут заработать с 1 апреля

Постановление о работе молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в 2017 году подписал глава администрации областного центра Андрей Усиков.



Отряды будут работать в период с 1 апреля по 31 октября. Координировать их деятельность поручено МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».



Места для работы ежемесячно будут формировать территориальные управления по районам.



Трудоустроиться в экологические отряды могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет.



Оформление трудовых договоров и прием документов будет организован с 25 числа месяца, предшествующего рабочему, по адресу Наугорское шоссе, д. 27А, 3 этаж с 14 до 18 часов.



Для записи в отряд необходимы следующие документы:



— копия паспорта (все заполненные страницы);

— свидетельство о рождении детей (для руководителей групп);

— копия страхового пенсионного свидетельства;

— копия ИНН;

— копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ;

— разрешение органов опеки и попечительства;

— медицинская справка;

— справка из образовательного учреждения;

— разрешение одного из родителей.



На организацию работ экологических отрядов на 2017 год из бюджета города выделено около 5 млн рублей. Основная часть будет израсходована на выплату заработной платы подросткам и бригадирам экологических отрядов. На эти средства также планируется закупить хозяйственный инвентарь.



В 2016 году в экологических отрядах трудились 1099 человек. Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» производило выплату каждому подростку в размере 50 процентов минимальной заработной платы — 3 150 рублей в месяц, с 1 июля — 3 750 рублей.