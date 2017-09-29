Орловские футболистки проведут первые матчи в Чемпионате России по мини-футболу

Матчи пройдут в спортивном комплексе ОГУ им. И. С. Тургенева (Орёл, улица Скворцова, 5). В соревнованиях примут участие команды «Аврора» (Санкт-Петербург), «ОрёлГУ» (Орел), «МосПолитех» (Москва), «Лагуна-УОР» (Пенза), «Снежана-Котельники» (Москва).

29 и 30 сентября «ОрёлГУ» на своём поле сыграет с петербургской «Авророй».

В пятницу орловская команда сыграет с петербургскими гостями в 18.00, в воскресенье — в 14.30.