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  3. Орловские футболистки проведут первые матчи в Чемпионате России по мини-футболу

Орловские футболистки проведут первые матчи в Чемпионате России по мини-футболу

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29.09.2017

Матчи пройдут в спортивном комплексе ОГУ им. И. С. Тургенева (Орёл, улица Скворцова, 5). В соревнованиях примут участие команды «Аврора» (Санкт-Петербург), «ОрёлГУ» (Орел), «МосПолитех» (Москва), «Лагуна-УОР» (Пенза), «Снежана-Котельники» (Москва).

29 и 30 сентября «ОрёлГУ» на своём поле сыграет с петербургской «Авророй».

В пятницу орловская команда сыграет с петербургскими гостями в 18.00, в воскресенье — в 14.30.

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