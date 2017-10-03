Орловские дворы будут отремонтированы в срок

В Орловской области сроки сдачи объектов в рамках проекта по формированию комфортной городской среды опасений не вызывают. Об этом в ходе Всероссийского селекторного совещания по реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды сообщил заместитель Председателя Правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александр Ремига. Совещание провел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.

По информации Александра Ремиги, ранее опасения вызывал город Орел, где по 21 дворовой территории контракты с подрядчиками были расторгнуты. При этом готовность этих объектов превысила 50%. Однако 21 дворовую территорию взял новый подрядчик, который и обеспечит выполнение работ по благоустройству.

В целом, как было сказано на совещании, программу в Орловской области планируется закончить с хорошими результатами. Завершаются работы по благоустройству дворов и общественных зон в городах Ливны и Болхов. Во Мценске все работы должны быть выполнены не позднее 1 ноября.

В ходе селекторного совещания заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис обратил внимание регионов, что одно из ключевых условий приоритетного проекта — обязательное участие жителей, в том числе, в приемке всех объектов благоустройства.

«Если жители не одобрили проект, он не может быть сдан в эксплуатацию», — напомнил Андрей Чибис.

Отметим, что в целом по стране законтрактовано почти 90% запланированных работ по благоустройству, порядка 40% благоустроенных объектов уже введено в эксплуатацию.

По информации Минстроя России, работы ведутся в хорошем темпе, и до конца года все регионы должны успеть завершить запланированное благоустройство.