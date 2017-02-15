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Орловская жилинспекция подвела итоги работы за 2016 год

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15.02.2017

Сотрудники Управления государственной жилищной инспекции региона при проведении обследований жилых домов выявили 2109 нарушений. По результатам надзорных мероприятий подготовлено 4730 исполнительных документа.

Кроме того, сотрудниками Управления государственной жилищной инспекции Орловской области проведено 803 проверки в части соблюдения обязательных требований к определению платы за жилищно-коммунальные услуги. По результатам проверок управляющим организациям выдано 196 предписаний о перерасчетах платы за ЖКУ и необходимости заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями.

За нарушения лицензионных требований и жилищного законодательства предъявлено штрафных санкций на сумму 1657,05 тыс. рублей. Из них: собственникам жилых помещений — на сумму 8,95 тыс. руб. и управляющим организациям — на сумму 1648,1 тыс. руб.

По штрафным санкциям городской бюджет получил 905,4 тыс. рублей.

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