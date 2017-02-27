Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.02.2017 Понедельник 15:07
сейчас в эфире
14:15
Художественный фильм
Конан-варвар|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская область заняла 13-ое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

Орловская область заняла 13-ое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

Версия для печати

27.02.2017

В 2016 году исследование Агентства стратегических инициатив проводилось во всех 85 регионах России. Вне рейтинга оценивались 4 из них — Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и Севастополь. В исследовании приняли участие более 400 тыс. респондентов.

Орловская область вошла в двадцатку самых привлекательных для инвесторов российских регионов. По сравнению с 2015 годом наш регион поднялся в рейтинге на 14 позиций.

Верхние строчки в Национальном инвестиционном рейтинге занимают Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская, Тюменская области. Замыкает двадцатку Республика Башкортостан.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, показатели вне рейтинга.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31972

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.02.2017

На отдельных территориях Орловской области введен карантин по АЧС

27.02.2017

Орловские подростки смогут заработать с 1 апреля

27.02.2017

Объем экономики Рунета превысил 1,5 трлн рублей

27.02.2017

Вадим Потомский подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» на Инвестиционном форуме в Сочи

27.02.2017

Уровень преступности в 2016 году снизился на 10% за счет декриминализации УК

$ USD57.9371(+0.46)28.02
€ EUR61.2569(+0.8)28.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online