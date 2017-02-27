Орловская область заняла 13-ое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

В 2016 году исследование Агентства стратегических инициатив проводилось во всех 85 регионах России. Вне рейтинга оценивались 4 из них — Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и Севастополь. В исследовании приняли участие более 400 тыс. респондентов.

Орловская область вошла в двадцатку самых привлекательных для инвесторов российских регионов. По сравнению с 2015 годом наш регион поднялся в рейтинге на 14 позиций.

Верхние строчки в Национальном инвестиционном рейтинге занимают Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская, Тюменская области. Замыкает двадцатку Республика Башкортостан.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, показатели вне рейтинга.