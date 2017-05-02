Орловская область занимает второе место среди регионов ЦФО по темпам роста доходов бюджета

Об этом сегодня, 2 мая, на аппаратном совещании Губернатору Вадиму Потомскому доложила руководитель Департамента финансов области Елена Сапожникова.

Она отметила, что общий объем доходов областного бюджета, полученных за I квартал 2017 года, превысил 6 млрд рублей, с приростом к аналогичному периоду прошлого года почти на 25%.

Основной рост достигнут по налогам на прибыль, на доходы физилиц, транспортному налогу.

Неналоговые доходы составили 106,7 млн рублей, с ростом к аналогичному периоду на 33%.

На 1 марта 2017 года темп роста налоговых и неналоговых доходов более чем на 20% превышает средние темпы роста по регионам РФ.

Расходная часть бюджета Орловской области продолжает сохранять свою социальную направленность. При исполнении областного бюджета в первоочередном порядке финансировались такие статьи расходов, как заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, публичные и нормативные обязательства и социальные выплаты, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также межбюджетные трансферты муниципалитетам (за исключением Дорожного фонда области и капитальных расходов).

Объем расходов регионального бюджета на социально-культурную сферу за I квартал 2017 года составил порядка 4,5 млрд рублей — это 71% от общего объема расходов бюджета области. На образование было израсходовано 1,6 млрд рублей, на здравоохранение — 446 млн рублей.

Особое внимание Елена Сапожникова уделила вопросу поддержки сельского хозяйства. В I квартале 2017 года они сложились в объеме 657,7 млн рублей, с приростом к уровню 2016 года на 93%. Орловская область находится на первом месте среди регионов ЦФО по объему доведения средств до сельхозтоваропроизводителей.

Доходы Дорожного фонда составили 630, 8 млн рублей, расходы — 331,5 млн рублей.