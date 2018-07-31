Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.07.2018 Вторник 15:09
сейчас в эфире
13:45
Художественный фильм
Я считаю: раз, два, три, четыре, пять|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская область встретит участников военно-исторического тура «Всегда Великая Победа»

Орловская область встретит участников военно-исторического тура «Всегда Великая Победа»

Версия для печати

31.07.2018

Визит делегатов запланирован на 2-3 августа, он пройдет в рамках цикла тематических акций-поездок к 75-летию Великой Победы.

Маршрут Москва — Чехов — Тула — Орел — Игишево — Поныри — Курск — Яковлево — Прохоровское поле — Белгород — Ватутино — Воронеж — Елец — Москва приурочен к 75-летию Орловско-Курской битвы.

В составе делегации 45 человек. Это ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, музейные работники, преподаватели и студенты.

На Орловщине делегаты посетят Мемориальный комплекс танкистов-гвардейцев в п. Первый Воин Мценского района.

Также планируется посещение памятных и мемориальных мест в Орле. 3 августа в 9.00 состоится торжественное возложение к могиле генерала Л. Н. Гуртьева на Троицком кладбище. Затем, в 10.00, для гостей будет организована экскурсия в Военно-историческом музее.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48221

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.07.2018

В Орле началась проверка состояния дорог с помощью сканера «КОНДОР» и дорожных лабораторий

31.07.2018

В Орле состоится фестиваль муниципальных образований «Орловское лето»

31.07.2018

Клычков встретился с президентом Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Чайкой

31.07.2018

Клычков вручил орловчанам государственные и региональные награды

31.07.2018

Орловские специалисты центра кластерного развития повысили квалификацию в Санкт-Петербурге

$ USD62.3497(-0.43)01.08
€ EUR73.0738(-0.13)01.08

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online