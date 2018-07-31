Орловская область встретит участников военно-исторического тура «Всегда Великая Победа»
31.07.2018
Визит делегатов запланирован на 2-3 августа, он пройдет в рамках цикла тематических акций-поездок к 75-летию Великой Победы.
Маршрут Москва — Чехов — Тула — Орел — Игишево — Поныри — Курск — Яковлево — Прохоровское поле — Белгород — Ватутино — Воронеж — Елец — Москва приурочен к 75-летию Орловско-Курской битвы.
В составе делегации 45 человек. Это ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, музейные работники, преподаватели и студенты.
На Орловщине делегаты посетят Мемориальный комплекс танкистов-гвардейцев в п. Первый Воин Мценского района.
Также планируется посещение памятных и мемориальных мест в Орле. 3 августа в 9.00 состоится торжественное возложение к могиле генерала Л. Н. Гуртьева на Троицком кладбище. Затем, в 10.00, для гостей будет организована экскурсия в Военно-историческом музее.
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