Орловская область встретит участников военно-исторического тура «Всегда Великая Победа»

Визит делегатов запланирован на 2-3 августа, он пройдет в рамках цикла тематических акций-поездок к 75-летию Великой Победы.

Маршрут Москва — Чехов — Тула — Орел — Игишево — Поныри — Курск — Яковлево — Прохоровское поле — Белгород — Ватутино — Воронеж — Елец — Москва приурочен к 75-летию Орловско-Курской битвы.

В составе делегации 45 человек. Это ветераны военной службы и труда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, музейные работники, преподаватели и студенты.

На Орловщине делегаты посетят Мемориальный комплекс танкистов-гвардейцев в п. Первый Воин Мценского района.

Также планируется посещение памятных и мемориальных мест в Орле. 3 августа в 9.00 состоится торжественное возложение к могиле генерала Л. Н. Гуртьева на Троицком кладбище. Затем, в 10.00, для гостей будет организована экскурсия в Военно-историческом музее.