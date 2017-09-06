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  3. Орловская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант»

Орловская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант»

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06.09.2017

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны в единое время пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного — к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Стать участником Диктанта могут все желающие.

Центральной площадкой для проведения Диктанта в Орловской области станет Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени. И. А. Бунина.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Мероприятие проводится в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

В прошлом году Большой этнографический диктант был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками.

Полная информация о Диктанте размещена на сайте http://miretno.ru/ и официальном сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru/.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/41797

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