Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел14.11.2017 Вторник 13:48
сейчас в эфире
13:20
Телесериал
Отмена всех ограничений. 13-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская область приняла участие в IV Международном Агропромышленном молочном форуме

Орловская область приняла участие в IV Международном Агропромышленном молочном форуме

Версия для печати

14.11.2017

Форум прошел в г. Красногорск Московской области.

В его работе приняли участие свыше 3 тысяч представителей более 40 государств и большинства регионов России.

Орловскую область представлял начальник отдела животноводства и племенного дела областного Управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Леонид Тучков.

Открывая форум, Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев отметил, что молочная отрасль имеет социальную направленность, создает значительное количество рабочих мест, поэтому ее государственная поддержка сохранится в полном объеме и в ближайшие годы.

В ходе форума были рассмотрены темы, касающиеся государственной поддержки отрасли, повышения качества молочной продукции, недопущения фальсификации молочной продукции на рынке. Также обсуждался переход на электронную ветеринарную сертификацию молочной продукции.

Леонид Тучков поднял вопрос о необходимости федеральной господдержки личных подсобных хозяйств, занимающихся производством молока. В Орловской области доля таких хозяйств в общем объеме производства молока составляет почти 30%.

Участники форума также обсудили вопросы совершенствования генетического потенциала, продуктивности, технологии содержания, кормления и доения животных, переработки молока.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43120

Добавил новость: 

Другие новости раздела

14.11.2017

Минздрав планирует победить туберкулез в России к 2030 году

14.11.2017

В 2017 году в Орловской области производство молока на душу населения составило 235 кг

14.11.2017

В Орле прошел I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без границ!»

14.11.2017

В Орле пройдет социально-патриотическая акция «День призывника»

13.11.2017

Лучшие аграрии получили грамоты Департамента сельского хозяйства Орловской области

$ USD59.6207(+0.44)15.11
€ EUR69.6787(+0.76)15.11

Наш опрос

Что для вас имеет значение при выборе АЗС:
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online