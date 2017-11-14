Орловская область приняла участие в IV Международном Агропромышленном молочном форуме

Форум прошел в г. Красногорск Московской области.

В его работе приняли участие свыше 3 тысяч представителей более 40 государств и большинства регионов России.

Орловскую область представлял начальник отдела животноводства и племенного дела областного Управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Леонид Тучков.

Открывая форум, Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев отметил, что молочная отрасль имеет социальную направленность, создает значительное количество рабочих мест, поэтому ее государственная поддержка сохранится в полном объеме и в ближайшие годы.

В ходе форума были рассмотрены темы, касающиеся государственной поддержки отрасли, повышения качества молочной продукции, недопущения фальсификации молочной продукции на рынке. Также обсуждался переход на электронную ветеринарную сертификацию молочной продукции.

Леонид Тучков поднял вопрос о необходимости федеральной господдержки личных подсобных хозяйств, занимающихся производством молока. В Орловской области доля таких хозяйств в общем объеме производства молока составляет почти 30%.

Участники форума также обсудили вопросы совершенствования генетического потенциала, продуктивности, технологии содержания, кормления и доения животных, переработки молока.