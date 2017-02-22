Орловская область примет участие в форуме активных граждан «Сообщество»

Форум состоится с 27 по 28 февраля 2017 года в Ярославле.

Мероприятие, организованное Общественной палатой Российской Федерации, пройдет при поддержке Правительства Ярославской области.

Форумы «Сообщество» проводятся с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В работе форума примут участие более 1 000 человек из всех регионов ЦФО.

Регистрация на мероприятие открыта на сайте http://форумсообщество.рф/ярославль.

Участники узнают, как поддерживать социальные инициативы в рамках корпоративной системы ответственности бизнеса, как и зачем формируют общественные наблюдательные комиссии, что нужно сделать некоммерческой организации, чтобы стать поставщиком социальных услуг.

Для представителей органов власти и бизнеса будет организована секция, направленная на обмен опытом и поиск работающих моделей сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями и гражданами.

Один из блоков будет посвящен СМИ, в частности, районным изданиям.

Ожидается, что на форумах «Сообщество» в 2017 году будет подписано около 100 соглашений между активистами, бизнесом и властью. Итогом таких сотрудничеств станут конкретные социальные проекты, лучшие из которых презентуют 2-3 ноября на итоговом форуме в Москве.

Форумы «Сообщество» в 2017 году снова пройдут во всех федеральных округах.