Орловская область подписала ряд соглашений в сфере АПК на выставке "Золотая осень - 2017"

Сегодня делегация Орловской области во главе с губернатором Вадимом Потомским начала работу в рамках аграрной выставки «Золотая осень — 2017».

В течение первого рабочего дня выставки заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов подписал ряд соглашений по реализации различных проектов в сфере АПК со следующими компаниями: ООО «Нобель-Мол», ООО «Эль Сайхан», ООО «Орёлметахим», ООО «Центральная крупяная компания», ООО «Виннер», Ассоциация «Теплицы России», НО «Союз сахаропроизводителей России» (СОЮЗРОССАХАР).