Орловская область планирует войти в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»

Правительство области подготовило заявку в Министерство транспорта РФ на включение орловской городской агломерации в приоритетный дорожный проект.

Правительство Орловской области подготовило заявку в Министерство транспорта РФ на включение региона в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», предусматривающий выделение федерального финансирования на реконструкцию и строительство дорог в крупнейших городских агломерациях России.

На сегодняшний день в проект входит 38 агломераций с численностью населения свыше 500 тысяч человек. В ЦФО проект реализуется в Липецкой, Тульской и Воронежской областях. В настоящее время прорабатывается вопрос расширения проекта на регионы с меньшей численностью населения.

— Орловская область — один из крупнейших транспортных узлов в центральной части России. Через нас проходят транспортные потоки в Крым, Южный федеральный округ, Белоруссию, Украину. К тому же, в регионе высокий уровень автомобилизации: уже более 320 автомобилей на тысячу человек. По этому показателю область занимает 6-е место из 18 субъектов ЦФО. Для Орловщины развитие дорожной сети — принципиальный вопрос. Численность населения не должна быть единственным критерием для вхождения в проект. Транспорт является одной из системообразующих отраслей области и связан со всеми элементами экономики и социальной сферы, — отметил глава региона Андрей Клычков, который в эти дни находится в Москве с рабочим визитом.

По словам Андрея Клычкова, в текущем году за счёт консолидации всех доступных финансовых ресурсов на ремонт, строительство и содержание дорог в Орловской области было выделено 4,6 млрд рублей. Однако у региона недостаточно средств, чтобы самостоятельно привести в разумные сроки все дороги в нормативное состояние. Пока меньше половины автомобильных дорог области соответствует нормативным требованиям. Проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает увеличение доли нормативных дорог до 85% в пределах городских агломераций.

Глава региона также рассказал, что область заблаговременно начала готовиться к вхождению в приоритетный проект. Дорожные работы ведутся в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, а для контроля качества покрытия будет применяться новейшая технологическая система.

— Мы заключили соглашение с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей, при содействии которого область получит возможность использования инновационного отечественного сканнера дорожного полотна «Кондор». Это «детектор лжи» для дорожников, который позволит эффективней контролировать качество при росте объёмов строительства, — сказал он.