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  3. Орловская область планирует продать акции "Орелстроя" на сумму 513 млн руб

Орловская область планирует продать акции "Орелстроя" на сумму 513 млн руб

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16.11.2017

Соответствующее предложение включено в проект закона «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2018-2020 годы».

Как пояснила руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Ольга Платонова, документ был подготовлен в соответствии с федеральным законодательством. Приватизации подлежат объекты движимого и недвижимого имущества, не предназначенные для осуществления полномочий органов государственной власти Орловской области, не используемые по прямому назначению, а также не вовлеченные в хозяйственный оборот. Их отчуждение не повлечет негативных социальных последствий.

В частности, в течение 2018 года предлагается приватизировать путем проведения аукциона 50 064 акции ПАО «Орелстрой» (22,46 % уставного капитала организации).

В настоящее время номинальная стоимость одной акции составляет 1795 рублей. «Она многократно возросла после решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала в свете реализации федерального закона № 304-ФЗ, который установил новые требования к застройщику, имеющему право привлекать денежные средства дольщиков», — рассказала Ольга Платонова.

Общая номинальная стоимость всего пакета акций предприятия, находящегося в собственности региона, оценивается в 90 млн рублей. Его рыночная стоимость прогнозируется на уровне 513 млн рублей.

Также следует отметить, что в 2017 году собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды акционерам, а направлять их на развитие ПАО «Орелстрой».

«Незначительный пакет акций, находящихся в государственной собственности, не является контрольным и не позволяет серьезно воздействовать на управление предприятием, в том числе на принятие решения о начислении и выплате дивидендов», — отмечает Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

В случае поддержки региональных парламентариев решение не окажет негативного влияния на реализацию в регионе жилищных программ, а также на систему защиты прав граждан.

«В связи с внесенными в законодательство РФ изменениями пересмотрены подходы к участию застройщиков в долевом строительстве. Компенсационный фонд не будет лишь дополнительной защитой дольщиков. Привлекать деньги граждан и юрлиц для долевого строительства застройщики смогут только после уплаты в него отчислений», — пояснила Ольга Платонова.

Также планируется принять ряд мер по повышению эффективности работы АО «АИЖК Орловской области», 96 % акций которого находятся в собственности региона.

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