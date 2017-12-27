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Орловская область перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами к 1 января 2019 года

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27.12.2017

Орловская область перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами к 1 января 2019 года.
Результаты запуска реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2017 году и проблемы отрасли рассматривались в ходе заседания межведомственной рабочей группы «Федеральный штаб по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с отходами производства и потребления». Заседание состоялось под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса 27 декабря. Мероприятие прошло в формате всероссийского селекторного совещания.
От Орловской области в нём приняли участие руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин и заместитель областного управления ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергей Латынин.
На совещании речь шла о проекте Федерального закона № 22886-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, обсуждалось исполнение перечня поручений Президента РФ по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента России в сфере регулирования обращения с отходами.
Проектом ФЗ № 22886-7 к полномочиям органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, городских поселений отнесено создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, определение схемы размещения мест накопления ТКО и ведение реестра мест накопления ТКО.

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