Орловская область переходит на прямые выплаты социальных пособий работающим гражданам

Данный проект Фонда социального страхования стартует с 1 июля, он закреплен постановлением Правительства РФ.

Согласно нововведениям, с 1 июля 2017 года изменится порядок выплаты социальных пособий работающим гражданам. Теперь рассчитывать и перечислять пособия будет не бухгалтерия предприятий, как это было раньше, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваться пособия будут работникам напрямую − на лицевой счет в банке или по почте. Это исключит возможность страхового мошенничества, и сведет риск невыплат пособий работникам к нулю.

Новый порядок касается выплат пособий по временной нетрудоспособности, в том числе, связанной с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, а также речь о пособиях по беременности и родам, при рождении ребенка, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком.

Для работников способы получения и оформления листка нетрудоспособности не меняются, документ будет также предоставляться по месту работы. Новый порядок не повлияет ни на размер пособий, ни на методику их расчета.

Работодатели же должны будут уплачивать страховые взносы в бюджет Фонда социального страхования в полном объеме без уменьшения их на суммы социальных выплат работникам.

Таким образом, сотрудник должен представить работодателю листок нетрудоспособности и заявление для получения пособия не позднее 6 месяцев со дня окончания страхового случая. После этого работодатель оформляет свою часть заявления работника, и не позднее 5 календарных дней с этого момента направляет полученные документы с описью либо электронный реестр в отделение Фонда социального страхования по месту своей регистрации. Если выясняется, что документы оформлены неверно или не хватает документов или данных для начисления пособия, то отделение Фонда направляет работодателю извещение, и в течение 5 рабочих дней со дня получения которого страхователь обязан внести исправления или предоставить дополнительные сведения для назначения пособия. Отделение Фонда в течение 10 календарных дней с момента получения полного комплекта документов принимает решение о назначении и выплате пособия. Выплата пособия работнику производится в те же сроки.