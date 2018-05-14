Орловская область начинает сотрудничество с новосибирским центром «Медицинский технопарк»

В ходе визита делегации Орловской области в Новосибирск, где проходило заседание Координационного Совета по промышленности под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, была достигнута договоренность о сотрудничестве инновационного медико-технологического центра «Медицинский технопарк» с Орловской областью. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Отчет о поездке врио губернатора Андрею Клычкову сегодн, 14 мая, представил руководитель Департамента промышленности и торговли области Геннадий Парахин.

По итогам совещания Клычков поручил оказать содействие Фонду развития промышленности Орловской области в организации подписания соглашения о взаимодействии с Фондом развития промышленности РФ, а также детальной проработки вопроса организации сотрудничества Департамента здравоохранения Орловской области с Новосибирским инновационным медико-технологическим центром «Медицинский технопарк».