Орловская металлургия лидирует по налоговым отчислениям

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации по Орловской области в промышленности за первое полугодие 2017 года составил 3,9 млрд рублей (116% к соответствующему периоду 2016 года). Об этом сегодня в ходе заседания регионального правительства сообщил заместитель председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

По словам Козина, на промышленность в первом полугодии 2017 года приходится 33% общего объема налоговых поступлений в регионе. На обрабатывающие производства — 3,1 млрд рублей (115,6 %).

Ведущие позиции по объемам и динамике налоговых платежей в отраслевом разрезе в промышленном секторе занимают высокотехнологичные отрасли: машиностроение (рост 33%), приборостроение (рост 18,5%) и металлургия (рост 71%).

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