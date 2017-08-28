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Орловская команда примет участие в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч»

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28.08.2017

В финале Всероссийского турнира «Кожаный мяч» Орловскую область представит команда «Север ГСОЦ». Финальные игры Всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в старшей возрастной группе пройдут с 27 августа по 4 сентября в Волгограде.

В соревнованиях принимают участие победители отборочных региональных первенств Кубка. В рамках групповых этапов футболистам «Север ГСОЦ» предстоят поединки с командами Шахтёр (Иркутская область, Черемхово), Олимп (Республика Дагестан, Махачкала), СОШ 55 (Омская область, Омск) и ДЮСШ 13 (Ярославская область, Ярославль). Команды, занявшие первое место в своих группах, продолжат борьбу за Кубок.

В течение 9 дней юные футболисты будут сражаться на четырех спортивных площадках Волгограда со своими ровесниками — лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны. Главный приз для победителей турнира «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в старшей возрастной группе — участие в международном футбольном лагере CОРА Coca-Cola в России, где ребята смогут представить страну на одноименном международном турнире юношеских команд. Наставниками юных футболистов станут известные спортивные тренеры и звезды мирового футбола. Победители средней возрастной группы смогут посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.

Отслеживать результаты соревнований можно в режиме онлайн на официальном сайте «Кожаного мяча»: http://www.club-km.ru/.

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