Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева стала чемпионкой России в весе до 78 кг

В Нальчике завершился Чемпионат России по дзюдо. Соревнования проходили с 16 по 18 сентября. На Чемпионате выступили 527 спортсменов (336 мужчин и 191 женщина) из 61 региона России.

В финале Чемпионата орловчанка Антонина Шмелева победила 9-кратную чемпионку России, чемпионку Европы, участницу Олимпийских игр Веру Москалюк.

Отметим, что в активе Антонины Шмелевой уже есть серебряная и бронзовые награды чемпионатов России (2015 и 2016 годов).