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  3. Орловская делегация аграриев приняла участие в работе XXVIII съезда АККОР в Москве

Орловская делегация аграриев приняла участие в работе XXVIII съезда АККОР в Москве

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20.02.2017

Вместе с делегацией «Орел-АККОР» 16-17 февраля в работе съезда принял участие заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

На съезде рассматривались: государственная поддержка малых форм хозяйствования, механизм льготного кредитования аграриев, земельные отношения, сбыт сельхозпродукции и развитие кооперации, роль фермеров в социальном обустройстве села и развитии сельских территорий.

В первый день работы состоялось рабочее совещание участников съезда кооперативов с руководством Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхозбанка, Росагролизинга.

На съезде были озвучены планы Минсельхоза РФ по увеличению лимита субсидий Орловской области на льготное кредитование. Прежде всего, это касается малых форм хозяйствования.

«Региональным органам управления АПК необходимо взять на особый контроль доведение фермерам не менее 20% общего объема льготных кредитов», — отметил Александр Ткачев на пленарном заседании съезда. Всего на льготные краткосрочные кредиты предусмотрено 11,3 млрд рублей. Дополнительно сумма увеличена на 3,8 млрд рублей и достигнет 15 млрд рублей.

Также было отмечено, что за прошлый год создано более 270 новых сельхозкооперативов в 56 регионах страны. В 2017 году планируется создание не менее 600 новых кооперативов.

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