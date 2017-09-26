Орловская библиотека им. Пушкина приглашает на мероприятия к 80-летию Орловской области

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина пройдет несколько мероприятий, приуроченных к 80-летию образования Орловской области.

27 сентября в 11 часов во время часа краеведения «Лежит земля орловская на карте» читателей библиотеки познакомят с историей Орловской области. Старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея Ирина Скрюченкова напомнит об основных вехах в становлении области и приведет немало интересных фактов, которые, наверняка, для многих гостей станут настоящим открытием.

В этот же день в 11.40 состоится открытие фотовыставки «Краски Орловщины». В экспозиции будут представлены детские работы объединения «Фото» Лавровской средней общеобразовательной школы.

29 сентября в 12 часов в библиотеке пройдет интеллектуальная игра «Орел — начало всех начал», которую для читателей подготовили студенты ОГИК. Ее участники совершат увлекательное путешествие во времени.

Юбилею области также посвящена выставка-рейтинг «Чудеса родного края». Разглядывая изображения исторических и литературных памятников Орловщины, читатели могут проголосовать за наиболее интересные с их точки зрения достопримечательности.