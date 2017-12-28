Орловцы приглашаются в «Путешествие в Рождество Христово».

Праздничный концерт с таким названием состоится в воскресенье 7 января в 18:00 в зале Банковского колледжа Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС (Орёл, Гостиная улица, 4).

Мероприятие, организованное Орловской митрополией, откроет Святочные дни в Орле.



Зрителей ожидают выступления лучших православных хоровых коллективов области, духовная, классическая и народная музыка, многочисленные сюрпризы и праздничное угощение.

В празднике примет участие митрополит Орловский и Болховский Антоний и другие гости.