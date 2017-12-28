Орловцы приглашаются в «Путешествие в Рождество Христово»
28.12.2017
Орловцы приглашаются в «Путешествие в Рождество Христово».
Праздничный концерт с таким названием состоится в воскресенье 7 января в 18:00 в зале Банковского колледжа Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС (Орёл, Гостиная улица, 4).
Мероприятие, организованное Орловской митрополией, откроет Святочные дни в Орле.
Зрителей ожидают выступления лучших православных хоровых коллективов области, духовная, классическая и народная музыка, многочисленные сюрпризы и праздничное угощение.
В празднике примет участие митрополит Орловский и Болховский Антоний и другие гости.
Короткая ссылка obl1.ru/~/44038
Другие новости раздела
28.12.2017
Поздравление исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычкова с Новым годом и Рождеством
28.12.2017
Андрей Клычков дал поручение подготовить необходимые документы для расширения площадей хосписного отделения в Хотынце
28.12.2017
Роспотребнадзор опубликовал официальные рекомендации по выбору сладких новогодних подарков для детей
$ USD57.6291(+0.17)29.12
€ EUR68.7861(+0.55)29.12
Наш опрос
Какую елку вы установите на Новый год?