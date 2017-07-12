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Орловцы приглашаются на патриотический Квест Победы «1943. Все для фронта»

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12.07.2017

Орловцы приглашаются на патриотический Квест Победы «1943. Все для фронта».

Мероприятие посвящено легендарной Сталинградской битве и вкладу тружеников тыла в разгром немецко-фашистских захватчиков. Его проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Орловцам, желающим почувствовать атмосферу военного лихолетья, предстоит создать свою фронтовую молодежную бригаду и выполнить план, поставленный руководством.

Записаться добровольцем в бригаду можно, до 21 июля зарегистрировавшись по ссылке goo.gl/BgHOrx.

Более подробная информация — у куратора акции Марии Ефремовой (телефон 8-910-202-51-45).

К участию в квесте допускаются граждане старше 14 лет.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40794

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