Орловцы приглашаются на патриотический Квест Победы «1943. Все для фронта»
12.07.2017
Орловцы приглашаются на патриотический Квест Победы «1943. Все для фронта».
Мероприятие посвящено легендарной Сталинградской битве и вкладу тружеников тыла в разгром немецко-фашистских захватчиков. Его проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
Орловцам, желающим почувствовать атмосферу военного лихолетья, предстоит создать свою фронтовую молодежную бригаду и выполнить план, поставленный руководством.
Записаться добровольцем в бригаду можно, до 21 июля зарегистрировавшись по ссылке goo.gl/BgHOrx.
Более подробная информация — у куратора акции Марии Ефремовой (телефон
К участию в квесте допускаются граждане старше 14 лет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40794
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