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  3. Орловчанка Мария Виноградова стала серебряным призером Кубка России по стрельбе из лука

Орловчанка Мария Виноградова стала серебряным призером Кубка России по стрельбе из лука

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18.09.2017

Первенство и Кубок России по стрельбе из лука проходили с 7 по 15 сентября в Калиниграде. В соревнованиях приняли участие свыше 400 участников из 35 регионов страны.

Орловскую область представляли две спортсменки — Мария Виноградова и Ольга Шемонаева.

В упорной борьбе за золотую медаль Мария Виноградова заняла второе место, уступив только одно очко лучнице из Калиниграда Наталье Авдеевой.

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