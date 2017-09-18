Орловчанка Мария Виноградова стала серебряным призером Кубка России по стрельбе из лука

Первенство и Кубок России по стрельбе из лука проходили с 7 по 15 сентября в Калиниграде. В соревнованиях приняли участие свыше 400 участников из 35 регионов страны.

Орловскую область представляли две спортсменки — Мария Виноградова и Ольга Шемонаева.

В упорной борьбе за золотую медаль Мария Виноградова заняла второе место, уступив только одно очко лучнице из Калиниграда Наталье Авдеевой.