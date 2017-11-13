Орловчанка Дарья Курасова стала лучшим воспитателем России
13.11.2017
Орловчанка Дарья Курасова стала победителем VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Педагог дополнительного образования детского сада № 48 стала обладательницей главного приза − «Хрустальной жемчужины».
В этом году во Всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года» приняли участие 75 победителей региональных этапов из разных уголков нашей страны. В финале участвовали не только воспитатели, но и музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования.
Конкурс проходил в Рязани.
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