Орловчанин выиграл всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия

Никита Суханов стал победителем Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружияСостязания проходят в Краснодаре с 28 сентября по 5 октября.

Никита Суханов победил в олимпийской дисциплине МП-8.

В основной сетке турнира Никита Суханов опередил петербуржца Ивана Паньшина и представителя Республики Бурятия Вячеслава Перелыгина.

Орловский спортсмен набрал 578 очков из 600 возможных.