Орловчанин выиграл всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия
04.10.2017
Никита Суханов стал победителем Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружияСостязания проходят в Краснодаре с 28 сентября по 5 октября.
Никита Суханов победил в олимпийской дисциплине МП-8.
В основной сетке турнира Никита Суханов опередил петербуржца Ивана Паньшина и представителя Республики Бурятия Вячеслава Перелыгина.
Орловский спортсмен набрал 578 очков из 600 возможных.
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