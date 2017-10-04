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  3. Орловчанин выиграл всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия

Орловчанин выиграл всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия

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04.10.2017

Никита Суханов стал победителем Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного оружияСостязания проходят в Краснодаре с 28 сентября по 5 октября.

Никита Суханов победил в олимпийской дисциплине МП-8.

В основной сетке турнира Никита Суханов опередил петербуржца Ивана Паньшина и представителя Республики Бурятия Вячеслава Перелыгина.

Орловский спортсмен набрал 578 очков из 600 возможных.

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