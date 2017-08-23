Орловчанин Мисуркин назначен командиром экипажа комического корабля «Союз МС-06»
23.08.2017
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-06» будет стартовать с площадки № 1 космодрома «Байконур» 13 сентября 2017 года. В состав основного экипажа МКС-53/54 входят космонавт РОСКОСМОСА Александр Мисуркин — командир экипажа, астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
С почетным назначением орловского космонавта поздравил губернатор Орловской области Вадим Потомский.
Напомним, что в августе прошлого года указом Владимира Путина Александру Мисуркину было присвоено звание Героя России.
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