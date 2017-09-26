Орловчанин Леонид Панфилов выиграл серебряную медаль на Чемпионате России по картингу

Заключительный пятый этап Чемпионата России по картингу проходил в городе Евпатория с 15 по 17 сентября. В соревнованиях приняли участие 110 пилотов из 39 городов России. Впервые гонки проходили на трассе Crimea GP в Крыму.

Орловский картингист участвовал в трех этапах из пяти. По итогам квалификации он показал седьмое время. В отборочных раундах Леонид Панфилов стал седьмым и четвертым.

Тем не менее, в итоговом протоколе Леонид Панфилов занял второе место, так как на общие результаты влияют результаты отборочных стартов. Претендовать на золото орловчанину помешал пропуск этапов Чемпионата.