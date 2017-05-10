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  3. Орловчане приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Орловчане приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

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10.05.2017

9 мая в 12.30 с площади Ленина города Орла начал свое шествие Бессмертный полк. Участники общественной акции с портретами родственников-фронтовиков прошли по улицам Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Карачевской до сквера Ермолова.

В акции приняли участие первые лица области и города, лидеры общественных организаций, представители творческой интеллигенции, школьники и студенты, горожане.

Всего в Орле в шествии Бессмертного полка участвовало около 16 тысяч человек.

По завершении шествия в сквере начался праздничный концерт с участием солистов и творческих коллективов города Орла.

Была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны. На полевой кухне всех желающих угощали солдатской кашей.

Рядом с МФЦ города Орла была открыта Стена Памяти, на которой размещены портреты и биографии участников Великой Отечественной войны.

К патриотической акции «Бессмертный полк» присоединились все районы области. Около 45 тысяч орловцев прошли по центральным улицам районных центров в колоннах Бессмертного полка.

Отметим, что в 2017 году Орловская область в пятый раз присоединилась к масштабной акции, цель которой − сохранение памяти о поколении победителей.

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