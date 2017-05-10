Орловчане приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
10.05.2017
9 мая в 12.30 с площади Ленина города Орла начал свое шествие Бессмертный полк. Участники общественной акции с портретами родственников-фронтовиков прошли по улицам Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Карачевской до сквера Ермолова.
В акции приняли участие первые лица области и города, лидеры общественных организаций, представители творческой интеллигенции, школьники и студенты, горожане.
Всего в Орле в шествии Бессмертного полка участвовало около 16 тысяч человек.
По завершении шествия в сквере начался праздничный концерт с участием солистов и творческих коллективов города Орла.
Была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны. На полевой кухне всех желающих угощали солдатской кашей.
Рядом с МФЦ города Орла была открыта Стена Памяти, на которой размещены портреты и биографии участников Великой Отечественной войны.
К патриотической акции «Бессмертный полк» присоединились все районы области. Около 45 тысяч орловцев прошли по центральным улицам районных центров в колоннах Бессмертного полка.
Отметим, что в 2017 году Орловская область в пятый раз присоединилась к масштабной акции, цель которой − сохранение памяти о поколении победителей.
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