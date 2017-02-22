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  3. В Орле наградили победителей фестиваля «Готов к труду и обороне»

В Орле наградили победителей фестиваля «Готов к труду и обороне»

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22.02.2017

Более двухсот юношей и девушек из 37 образовательных учреждений Орла приняли участие в муниципальном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проходил в Орле 13 февраля.

Участники соревновались в силе, скорости, ловкости, выносливости и гибкости в трех ступенях ГТО. Личное первенство определялось по наибольшей сумме баллов, набранных во всех видах программы в своей категории.

В преддверии 23 февраля в администрации города подвели его итоги.

«Я уверена, что преуспевая сегодня в спорте, вы добьетесь определенных высот и в дальнейшей жизни, благодаря таким качествам как дисциплина, боевой дух, стремление к победе», — обратилась к школьникам заместитель главы администрации города Орла — начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Екатерина Данилевская.

Она вручила победителям и призерам медали и почетные грамоты. Теперь участники, занявшие первые и вторые места, будут отстаивать честь областного центра на региональном этапе фестиваля ГТО.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31831

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