В Орле наградили победителей фестиваля «Готов к труду и обороне»

Более двухсот юношей и девушек из 37 образовательных учреждений Орла приняли участие в муниципальном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он проходил в Орле 13 февраля.



Участники соревновались в силе, скорости, ловкости, выносливости и гибкости в трех ступенях ГТО. Личное первенство определялось по наибольшей сумме баллов, набранных во всех видах программы в своей категории.



В преддверии 23 февраля в администрации города подвели его итоги.



«Я уверена, что преуспевая сегодня в спорте, вы добьетесь определенных высот и в дальнейшей жизни, благодаря таким качествам как дисциплина, боевой дух, стремление к победе», — обратилась к школьникам заместитель главы администрации города Орла — начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Екатерина Данилевская.



Она вручила победителям и призерам медали и почетные грамоты. Теперь участники, занявшие первые и вторые места, будут отстаивать честь областного центра на региональном этапе фестиваля ГТО.