По материалам исследования аналитического агентства ТурСтат, Орел вошел в топ-10 российских городов для недорогих осенних путешествий.

Кроме Орла в первую десятку городов для бюджетных поездок осенью вошли Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Челябинск, Брянск и Ижевск.

Суточный бюджет поездки, в который входят стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обед в кафе и посещение городского музея, в сентябре 2017 года в этих городах составил от 2 до 2,5 тыс. рублей в сутки.

Добавим, что формирование туристического кластера на территории Орловской области в 2017 году позволило привлечь в отрасль около 3 млн рублей финансирования.

С начала года при финансовой поддержке НО «Фонда поддержки предпринимательства Орловской области» и содействии Управления культуры и архивного дела Орловской области территориальный туристический кластер принял участие в трех отраслевых выставках: «Открой свою Россию», «Интурмаркет», «МИТТ».