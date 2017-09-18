Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.09.2017 Понедельник 20:31
сейчас в эфире
20:25
Телесериал
Три мушкетёра. 3-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орел вошел в топ-10 российских городов для недорогих осенних путешествий

Орел вошел в топ-10 российских городов для недорогих осенних путешествий

Версия для печати

18.09.2017

По материалам исследования аналитического агентства ТурСтат, Орел вошел в топ-10 российских городов для недорогих осенних путешествий.

Кроме Орла в первую десятку городов для бюджетных поездок осенью вошли Барнаул, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Смоленск, Кемерово, Челябинск, Брянск и Ижевск.

Суточный бюджет поездки, в который входят стоимость проживания вдвоем в гостинице или апартаментах, обед в кафе и посещение городского музея, в сентябре 2017 года в этих городах составил от 2 до 2,5 тыс. рублей в сутки.

Добавим, что формирование туристического кластера на территории Орловской области в 2017 году позволило привлечь в отрасль около 3 млн рублей финансирования.

С начала года при финансовой поддержке НО «Фонда поддержки предпринимательства Орловской области» и содействии Управления культуры и архивного дела Орловской области территориальный туристический кластер принял участие в трех отраслевых выставках: «Открой свою Россию», «Интурмаркет», «МИТТ».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42050

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.09.2017

В России с 1 января 2018 года на 3,7% проиндексируют пенсии

18.09.2017

Главы районов Орла поддержали ужесточение законов о митингах

1
18.09.2017

Зампред председателя регионального правительства Вячеслав Ерохин провел личный прием граждан

18.09.2017

В Орле 10 лучших педагогов получат по 30 тыс. руб.

18.09.2017

Потомский поручил ужесточить отбор подрядчиков для ремонта дворов в Орле

$ USD57.6242(+0.09)19.09
€ EUR68.7514(+0.17)19.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online