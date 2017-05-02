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Орел примет участников автопробега "Вахта памяти. Сыны Великой Победы"

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02.05.2017

Почти 10 тыс. военнослужащих обеспечат общественный порядок и безопасность россиян в майские праздники. Об этом журналистам сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«На майские праздники мы вместе с другими правоохранительными структурами будем обеспечивать порядок и спокойствие наших граждан, почти 10 тыс. военнослужащих выйдут в эти дни на службу для обеспечения порядка и безопасности. Для обнаружения взрывоопасных предметов и веществ мы будем применять технические средства и служебных собак. Нами подготовлены достаточные силы и средства для того, чтобы при необходимости мы могли задействовать их в любой точке России», — сказал Золотов на церемонии старта автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», приуроченного к 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В автопробеге примут участие сотрудники и ветераны управления вневедомственной охраны, ФГУП «Охрана» и других подразделений Росгвардии. Автомобили с символикой и официальной окраской Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) проследуют по маршруту Москва — Орел — Курск — Белгород.

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