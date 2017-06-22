Завтра Орел посетит делегация Армении во главе с послом

Завтра, 23 июня, в Орловскую область прибудет официальная делегация Республики Армения во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в РФ Варданом Тоганяном.

Гости встретятся с руководством области, обсудят вопросы сотрудничества. Затем посетят Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, где пообщаются с ректором вуза, профессорско-преподавательским составом и студентами.

Также в рамках визита запланирована встреча с представителями Орловской региональной общественной организации «Армянский Культурно-просветительский центр». После этого гости совершат обзорную экскурсию по городу с посещением исторических мест Орла.

На второй день пребывания армянской делегации на Орловщине запланировано посещение Национального парка «Орловское Полесье».

Ссылки по теме: