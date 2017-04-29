Определены категории детей для первоочередного зачисления в пришкольные лагеря
28.04.2017
Преимущественное право при приеме в лагеря дневного пребывания, организованные в школах города во время каникул имеют:
- дети из многодетных семей,
- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,
- дети-инвалиды,
- дети из малообеспеченных семей,
- дети сотрудников организаций, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате.
Этот перечень был утвержден депутатами горсовета на апрельской сессии по предложению администрации города.
Кроме того, установлена стоимость питания в пришкольных лагерях областного центра. Она составила 139,32 рубля и осталась неизменной с прошлого года. Средства на эти цели в размере более, чем семи миллионов рублей в городском бюджете предусмотрены.
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