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Определены категории детей для первоочередного зачисления в пришкольные лагеря

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28.04.2017

Преимущественное право при приеме в лагеря дневного пребывания, организованные в школах города во время каникул имеют:

  • дети из многодетных семей,
  • дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,
  • дети-инвалиды,
  • дети из малообеспеченных семей,
  • дети сотрудников организаций, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

Этот перечень был утвержден депутатами горсовета на апрельской сессии по предложению администрации города.

Кроме того, установлена стоимость питания в пришкольных лагерях областного центра. Она составила 139,32 рубля и осталась неизменной с прошлого года. Средства на эти цели в размере более, чем семи миллионов рублей в городском бюджете предусмотрены.

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