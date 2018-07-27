ООО «УК «Зеленая роща» выбрано оператором по обращению с ТБО в Орловской области

По результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с действующим законодательством, им стало ООО «УК «Зеленая роща». Предприятие осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности.

Всего на конкурс было подано две заявки.

Статус регионального оператора по обращению с ТКО ООО «УК «Зеленая роща» присвоен сроком на 10 лет.

Как отмечает Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, выбор регоператора позволит эффективно решить имеющиеся в регионе проблемы, связанные с вывозом и переработкой мусора. Будет введена единая централизованная система сбора ТБО, единая технологическая цепочка, обеспечивающая направление потоков отходов на обработку и фракций, не подлежащих дальнейшему использованию, — на захоронение.

«Сегодня в регионе реализуются несколько масштабных проектов, направленных на обеспечение комфорта и благополучия орловцев, — подчеркнул Андрей Клычков. — Прежде всего, это губернаторские программы „Наш дом: комфортная среда“ и „Порядок в сфере ЖКХ“. Благоустройство территорий напрямую связано со своевременным вывозом и переработкой мусора. Эта тема очень актуальна: в Орловской области образуется более 3 млн тонн отходов в год. Выбор регоператора позволит упорядочить всю систему обращения с ТБО, сделать ее более прозрачной. Кроме того, у региональной власти появится возможность в рамках полномочий контролировать реализацию поставленных задач».

Глава области отметил, что на данный момент к нему в социальные сети поступает большое количество обращений, связанных с несвоевременным вывозом мусора, также этому вопросу посвящен ряд критических материалов в СМИ. Андрей Клычков выразил уверенность в том, что совместными усилиями ситуацию удастся стабилизировать.