Олег Минкин выдвинут на должность заместителя главы администрации Орла
31.08.2017
Сегодня, 31 августа, на сессии горсовета депутаты утвердили кандидатуру Олега Минкина на должность первого заместителя главы администрации города Орла.
Олег Минкин родился в Орле. Окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «Инженер-строитель». В 1999 году — Орловскую региональную академию государственной службы, специальность «Менеджер». Работал в Комитете по лицензированию, в сфере лицензирования строительной деятельности, в органах архитектуры и градостроительства Орловской области.
С 2012 года возглавляет управление градостроительства администрации города Орла.
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