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Олег Минкин выдвинут на должность заместителя главы администрации Орла

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31.08.2017

Сегодня, 31 августа, на сессии горсовета депутаты утвердили кандидатуру Олега Минкина на должность первого заместителя главы администрации города Орла.

Олег Минкин родился в Орле. Окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «Инженер-строитель». В 1999 году — Орловскую региональную академию государственной службы, специальность «Менеджер». Работал в Комитете по лицензированию, в сфере лицензирования строительной деятельности, в органах архитектуры и градостроительства Орловской области.

С 2012 года возглавляет управление градостроительства администрации города Орла.

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